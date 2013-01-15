Fitch погрожує знизити кредитний рейтинг США

Існує значний ризик того, що США втратять найвищий кредитний рейтинг в разі повторення спору 2011 року про підвищення боргової "стелі" країни, цитує Reuters заяву міжнародного рейтингового агентства Fitch.

"У будь-якому разі, тиск на американський рейтинг збільшується, - сказав директор відділення Fitch із суверенних рейтингів Девід Райлі. - Якщо буде повторення кризи серпня 2011 року щодо боргової "стелі", ми поставимо рейтинг США на перегляд. З'явиться істотний ризик зниження рейтингу США".

Напередодні президент Федерального резервного банку Чикаго Чарльз Еванс висловив прогноз, що економіка США, ймовірно, зросте на 2,5% в 2013 році, а в 2014 році - прискориться до 3,5%.

Еванс також очікує, що рівень безробіття в США становитиме 7,4% в поточному році, і опуститься приблизно до 7% - в 2013 році.

За словами Еванса, рішення ФРС США прив'язати монетарну політику до особливих економічних обставин допоможе підтримати відновлення без прискорення інфляції. Це також забезпечить додаткове пом'якшення, оскільки ринки будуть упевнені в тому, що ставки залишаться низькими, незважаючи на пожвавлення економіки.

У грудні американський Центробанк розширив придбання активів, спрямоване на підтримку зростання, і пообіцяв утримувати ключову ставку близько нуля, поки рівень безробіття на упаде до 6,5%, якщо інфляційні очікування при цьому не піднімаються вище 2,5%.

Економіка США зросла на 3,1% в третьому кварталі 2012 року, але зростання, як очікується, сповільнилося в останні три місяці минулого року. У грудні регулятори ФРС повідомили, що ВВП зросте в 2013 році на 2,3-3,0%, і на 3,0-3,5% в 2014 році.

Водночас більшість із них очікує, що інфляція буде триматися на рівні трохи нижче 2-процентного орієнтира ФРС.

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