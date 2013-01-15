Міжбанк у вівторок закрився котируваннями 8,1410/8,1445 грн/дол.

У вівторок, 15 січня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1430/8,1490, до 12:00 ціни знизилися до 8,1390/8,1440. На час закриття торгів цінові рівні скоригувалися - 8,1410/8,1445 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2693/97, до 12:00 ціни піднялися - 0,2696/0,2700. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2695/99. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,1925 (-0,0400).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3310/1,3390.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8760/10,8855, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,8860/10,8990. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH впали до 10,8375/10,8480.