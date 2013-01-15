Для оформлення свідоцтва «спрощенця» більше не потрібно довідок і дозволів - Міндоходів

Порядок оформлення свідоцтва платника податку -«спрощенця», а також внесення змін до чинних свідоцтв більше не вимагає додаткових довідок, дозволів і договорів – тільки відповідну заяву.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства доходів і зборів.

Згідно з повідомленням, свідоцтво платника податків єдиного податку видається протягом 10 календарних днів з дня подачі заяви. При цьому новим платникам податків, які обирають спрощену систему оподаткування, свідоцтво видається у день отримання від них заяви.

У Міндоходів також звернули увагу на те, що термін сплати січневих авансових платежів за єдиним податком для платників 1-ї і 2-ї груп завершується 20 січня 2013 року. Розмір ставок податку становить 1-10% мінімальної зарплати для 1-ї групи і 1-20% мінімальної зарплати для другої групи «спрощенців». Розмір мінімальної зарплати з 1 січня 2013 року становить 1147 грн.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович 18 листопада 2011 року підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деякі інші законодавчі акти України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності". Законом визначено чотири групи підприємців, які можуть працювати за спрощеною системою.

До першої групи належать дрібні підприємці з обсягом доходу до 150 тис. грн, які не мають найнятих робітників. До другої групи - фізичні особи, які мають обсяг доходу 1 млн грн і мають право наймати 10 робітників. До третьої групи належать фізичні особи-підприємці з обсягом доходу не більш як 3 млн грн і кількістю найманих осіб до 20. Для таких підприємців ставку податку встановлено на рівні 3% або 5%, залежно від того, з ПДВ чи без ПДВ ведеться їх діяльність. До четвертої групи належать підприємці або юридичні особи з обсягом доходу не більш як 5 млн грн, правом наймати до 50 осіб і ставкою податку на рівні 3% або 5%.

Законодавчими змінами, що набрали чинності 1 липня 2012 року, база оподаткування єдиним податком була розширена, зокрема, були введені 5-а і 6-а групи «спрощенців».

В Україні кількість підприємців, які використовують спрощену систему оподаткування, зросла у 2012 році на 300 тис. і становить 1,3 млн осіб. Найпопулярнішою, згідно з повідомленням, залишається друга група оподаткування, в якій працюють 721 тис. підприємців, що становить близько 55% загальної кількості «спрощенців». У першій групі працюють 300 тис. платників податків, у третій – 250 тис. У четвертій групі працюють 149 тис. підприємців.

Крім того, для зручності ведення бізнесу податківці ініціювали зменшення ставки податку для платників 5-ї групи – до 5% з 7% і 6-ї групи – до 7% з 10%. Буде також скасовано обмеження за кількістю найнятих робітників. При цьому платники податків другої групи подаватимуть звітність раз на рік, а не щокварталу.