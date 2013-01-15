Обсяг відшкодувань з ПДВ підприємцям Києва в 2012 році зріс до 3,6 млрд грн

Обсяг відшкодувань з податку на додану вартість столичним підприємцям в 2012 році виріс на 1,494 млрд грн і становив 3,585 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України в Києві з посиланням на голову відомства Ірину Носачову.

За її словами, лише в грудні 2012 року платники податків отримали 358 млн грн бюджетного відшкодування ПДВ.

Водночас податківці зазначають, що уважно стежать за правомірністю заявлених до відшкодування сум податку на додану вартість. Зокрема, обсяг незаконно заявленого до відшкодування податку становив у 2012 році 697 млн ​​грн.

Як повідомляв УНІАН, кількість платників податку на додану вартість у Києві в 2012 році становила більше 15 тисяч, що в 2,3 раза більше показника 2011 року (6,4 тис. суб'єктів підприємництва) і становить 26% від загальної кількості платників ПДВ по Україні (58 тис. суб'єктів підприємницької діяльності).

Водночас в цілому по країні обсяг відшкодувань з ПДВ в 2012 році становив 46 млрд грн, що на 3,2 млрд грн більше минулорічного показника. Обсяг заявленого до відшкодування податку у 2012 році становив 43,3 млрд грн. Сформоване позитивне сальдо дозволило податковим органам ліквідувати прострочену заборгованість з відшкодування ПДВ і скоротити загальну суму заборгованості до 4,5 млрд грн.