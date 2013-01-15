Експерти допускають, що девальвація гривні може відбутися вже у січні-лютому

Девальвація гривні може відбутися вже у січні-лютому і за підсумками 2013 року може досягти 10%, прогнозують аналітики інвестиційної компанії Concorde Capital.

«Вплив таких зростаючих чинників, як необхідність відновлення співпраці з МВФ, попит населення на готівкову валюту і майбутні президентські вибори може підштовхнути до принципового рішення про ослаблення гривні вже у січні-лютому 2013 року... Девальвація приблизно на 10% відбудеться протягом 2013 року», - зазначається у звіті, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

За оцінками аналітиків компанії, швидка девальвація допоможе розв’язати такі проблеми, як збереження контролю над гривнею і регулювання роздрібного попиту на валюту, і зрештою НБУ зможе закінчити рік з допустимим рівнем золотовалютних резервів. Крім того, девальвація може сприяти поліпшенню прогнозів міжнародних рейтингів України і значно поліпшить шанси домовитися з ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом, що необхідно вже у наступному місяці у зв'язку з термінами погашення траншів, що наближаються, у розмірі 1,32 млрд дол. (перший - до 12 лютого).

«Відновлена співпраця з МВФ буде основним чинником у забезпеченні зовнішніх запозичень відповідно до плану Кабміну. Ослаблення гривні до 8,6 за 1 долар в середньому за підсумками 2013 року дозволить знизити дефіцит рахунку поточних операцій на 4 млрд дол.. Непоновлення співпраці з МВФ і подальше утримання курсу національної валюти спричинить втрату Нацбанком контролю над курсом гривні вже навесні 2013 року», - вважають експерти.

Як повідомляв УНІАН, раніше цього тижня перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов заявив, що Україна розраховує домовитися з МВФ про отримання нового кредиту стенд-бай обсягом 15,4 млрд доларів. А 11 січня новопризначений голова НБУ Ігор Соркін повідомив, що місія Міжнародного валютного фонду приїде до України 24 січня.

Інвестиційна компанія Concorde Capital працює на ринку України з 2004 року і надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг. Згідно з дослідженням MergerMarket і DealWatch, компанія є лідером за кількістю операцій M&A в Україні у 2007 і 2008 роках, за кількістю операцій M&A у фінансовому секторі у СНД у 2007-2011 роках.