«ПриватБанк» відмінив комісію під час оплати товарів і послуг картами банку за кордоном

З початку січня 2013 року «ПриватБанк» скасував комісію за конвертацію валют під час оплати пластиковими картами банку товарів і послуг за кордоном, повідомляється на сайті банку.

Як повідомляє прес-служба банку, безкомісійний режим оплати діє для будь-яких платіжних карток банку і в будь-якій країні світу.

«Наприклад, якщо ви приїхали до Чехії, сплатити за допомогою гривневої зарплатної картки «ПриватБанку» за вечерю або сувеніри буде вигідніше, ніж картою будь-якого іншого українського банку, оскільки ви не будете сплачувати комісію за конвертацію гривні у чеські крони, яка зазвичай становить до 3% від вартості покупки», - сказав керівник бізнесу обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів «ПриватБанку» Олексій Шабан.

У «ПриватБанку» зазначають, що додатковий заробіток на конвертації валюти - поширена практика практично в усіх банках. У деяких банків він виражається у додатковій комісії, у деяких - у спеціальному «картковому» курсі обміну валют.

Також у банку повідомили, що за минулий рік кількість клієнтів, які оплачували картами покупки за кордоном, зросла у шість разів.

Довідка УНІАН. КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) заснований у 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

«ПриватБанк» у січні-вересні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшив чистий прибуток на 1,2% - до 991 175 000 грн.

Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов володіють по 33,7991% акцій «ПриватБанку», кіпрська Triantal Investments Ltd. - 24,99% (І.Коломойський і Г.Боголюбов володіють по 50% кіпрської компанії).

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