Лукашенко: Білорусь поки що не готова до радикальніших кроків в інтеграції з РФ і Казахстаном

Мінськ. Білорусь поки що не готова до більш радикальних кроків в інтеграції з Росією і Казахстаном.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив 15 січня на прес-конференції для представників білоруських і зарубіжних ЗМІ.

«Може бути, Росії хотілося б швидших якихось кроків, може, радикальніших, але ні Казахстан, ні Білорусь на це не підуть з бухти-барахти», - зазначив О.Лукашенко.

Водночас він нагадав про актуальне у свій час питання введення єдиної валюти в Союзній державі.

«Нам непросто було протистояти цьому процесу. Я однозначно поставив питання: поясніть, навіщо нам з даху починати будувати будинок? І що це буде взагалі означати? Ніхто мені на це не дав відповіді. Значить, якщо на це питання немає відповіді, давайте поки що його відкладемо. Значить, воно не назріло. Але Росія проти нас не стала воювати», - підкреслив Президент Білорусі.

Лукашенко також прокоментував заяви держсекретаря США Хілларі Клінтон, висловив побоювання щодо тіснішої євразійської інтеграції і готовність США запобігти цьому процесу.

«А що коментувати? Вона сьогодні сказала, а на завтра всі чиновники Держдепу почали активно спростовувати, що вона не це мала на увазі. Те, що їх хвилює, що відбувається у нас на пострадянському просторі, так нас хвилює те, що у них відбувається в Афганістані, Іраку, на арабській дузі. Нам це неприйнятно! Нас теж це хвилює. Тому ми розуміємо їхнє хвилювання, але ми ж не воюємо. Ми не взяли пістолети, автомати в руки і не пішли вздовж і впоперек громити ці держави, і Росія теж, якій насамперед Клінтон намагалася дорікнути, теж не воює», - зазначив Президент Білорусі.

О.Лукашенко підкреслив, що Білорусь, Росія і Казахстан будують свої відносини, виходячи зі своїх інтересів.

«І ми будемо їх так будувати. І я знаю - така позиція у всіх держав. Ми бачимо орієнтири світової економіки, світобудови всього, і орієнтуємося, звичайно, на це. Але у нас є власні інтереси», - підкреслив Президент Білорусі.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2012 року на просторі Росії, Білорусі та Казахстану діє нова інтеграційна структура - Єдиний економічний простір (ЄЕП).

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Лукашенко впевнений, що економіка Білорусі не звалиться від виплати зовнішніх боргів

Економіка Білорусі не звалиться від виплати за зовнішнім державним боргом, пік виплат якого припадає на 2013 рік, заявив О.Лукашенко.

«Країна не звалиться від виплати зовнішніх боргів. Далі буде легше - там пару мільярдів в рік треба буде платити. Зараз ми переживаємо пік цієї ситуації, ми його вираховували, і ми знаємо, як його пройти», - підкреслив Лукашенко.

При цьому він додав, що, можливо, гроші на виплату знайдуться.

«Вчора у мене побували і прем'єр-міністр, і голова Нацбанку. Ми обговорювали це питання. У цьому році ми вже маємо на виплату боргів 3 млрд дол. Залишилося за цей рік знайти ще 1 млрд дол. Я думаю, ці гроші ми знайдемо», - заявив О. Лукашенко.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня Білорусь здійснила шостий за рахунком з моменту початку виплат і перший в цьому році платіж за боргом Міжнародному валютному фонду в розмірі 99 млн дол.

У 2013 році Білорусь входить у смугу пікових виплат за зовнішнім державним боргом, платежі за яким становитимуть 3,1 млрд дол.

«Протягом 2013 року Білорусь повинна погасити борг перед МВФ (з урахуванням відсотків) в сумі 1,63 млрд дол., що є найбільшою частиною отриманого в період з січня 2009 року по квітень 2010 року кредиту «стенд-бай». Платежі будуть проводитись за графіком», - повідомили у Мінфіні Білорусі.

Водночас офіційний Мінськ двічі за останній час безуспішно звертався до МВФ за допомогою. Остання заявка на отримання кредиту була спрямована Білоруссю до МВФ навесні 2012 року. Влада розраховувала отримати 3,5 млрд дол. для рефінансування боргу за колишнім кредитом. Однак у МВФ вказали на неготовність влади Білорусі до глибоких структурних реформ, що необхідно для відновлення кредитного співробітництва.