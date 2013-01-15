Мін'юст запропонував відновлювати платоспроможність боржника заміщенням проблемних активів

20:07, 15 січня 2013
Фінанси
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Міністерство юстиції України винесло на обговорення громадськості проект постанови Кабміну про Порядок відчуження майна боржника у процесі санації шляхом заміщення активів. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства.

Як сказано в повідомленні, механізм стане ефективним засобом відновлення платоспроможності боржника та дозволить зберегти діяльність підприємства, а також розрахуватися з боргами.

На сьогодні, згідно з повідомленням, чинне законодавство передбачає відчуження майна боржника в процесі санації, але на користь господарського товариства, що затверджується самим боржником у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів. У свою чергу пропонований порядок відчуження майна шляхом заміщення активів передбачає здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних і правових заходів, спрямованих на перехід поточних зобов'язань юридичній особі, яка не перебуває в процедурі банкрутства, що безумовно сприятиме фінансовому оздоровленню, підвищенню ефективності виробництва, збільшенню випуску конкурентоспроможної продукції та повному або частковому задоволенню вимог кредиторів.

Проект постанови розміщено на сайті Мін'юсту.

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