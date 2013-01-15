Невисокий попит на готівкову валюту на початку року може підтримати гривню - експерт

Незначний попит на готівкову валюту, який, швидше за все, спостерігатиметься в перші місяці цього року, може надати підтримку курсу національної валюти. Про це йдеться в коментарі керівника інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Миколи Івченка, переданому агентству УНІАН.

За його словами, попит на готівкову валюту в січні-лютому буде незначним у зв'язку з тривалими святами і можливістю введення податку на продаж готівкової валюти. У цих умовах, на думку експерта, населення побоюватиметься збільшувати обсяги купівлі валюти, що у результаті може підтримати золотовалютні резерви країни і гривню.

«Грудень показав, що обговорення можливості введення податку мало сильний психологічний вплив на населення: попит на готівкову валюту істотно знизився. І оскільки це питання залишається відкритим, це й надалі негативно позначатиметься на попиті на іноземну валюту, підвищуючи привабливість гривні», – вважає М.Івченко.

Також він нагадав, що обсяг купівлі населенням готівкової іноземної валюти в грудні 2012 року становив 1,65 млрд дол., що на 37,3% менше, ніж у листопаді. Обсяг продажу, навпаки, збільшився на 29,62% до 1,44 млрд дол. У результаті чисте сальдо купівлі готівкової валюти за даний період скоротилося на 86,19% до 210,4 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 15 січня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1430/8,1490, до 12:00 ціни знизилися до 8,1390/8,1440. На час закриття торгів цінові рівні скоригувалися - 8,1410/8,1445 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8760/10,8855, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,8860/10,8990. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH впали до 10,8375/10,8480.