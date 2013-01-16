СБ погіршив прогноз зростання економіки в 2013 році і попередив про високі ризики

Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки на 2013 рік - він буде незначно вищий за підсумки 2012 року, - і попередив про високі ризики для світової економіки.

США очікує рецесія у разі скорочення видатків бюджету, падіння ВВП єврозони триватиме. У таких умовах країнам, що розвиваються, краще утриматися від стимулюючих заходів, вважає СБ.

Світовий банк очікує, що світовий ВВП за підсумками 2013 року виросте на 2,4%, випливає з його січневої доповіді «Глобальні економічні перспективи». Це трохи нижче, ніж грудневий прогноз (2,5%) і лише трохи вище за підсумки не надто успішного 2012 року (2,3%). СБ поступово знижує очікування - ще у червні 2012 року СБ прогнозував зростання на 3%.

«Це ризикований рік», - заявив головний економіст Світового банку Каушік Басу, пише Газета.ru з посиланням на The Wall Street Journal.

Один з ризиків для глобальної економіки - рецесія у США. Вона настане, якщо конгрес до березня не домовиться про прийнятне скорочення видатків бюджету, що призведе до «фіскального паралічу» і автоматичного секвестру за всіма статтями.

У цьому негативному сценарії ВВП США скорочується за рік на 0,4%, що призводить до поглиблення скорочення економіки єврозони і забирає у світового ВВП ще 1,4 процентних пункти.

Ще одна проблемна область - єврозона. Тут, на думку СБ, триватиме економічний спад (на 0,1% в 2013 році). А в разі відновлення великих боргових проблем, як мінімум, дві країни можуть залишитися без доступу до ринку капіталу, що призведе до скорочення світового ВВП на 1,3 п.п.

Основна проблема 2013 року загальна для багатьох країн. З одного боку, зростаючий оптимізм учасників фондового ринку, що формується потужними стимулюючими заходами, які його підтримують, та зниження побоювань з приводу боргової кризи єврозони. З іншого - відсутність значних поліпшень в економіці.

У цілому в країнах, що розвиваються, ВВП зростатиме швидше, ніж у світі, прогноз - 5,5% в 2013 році, що навіть вище за результати 2012 року (5,1%), але нижче, ніж докризове зростання. Водночас країни, що розвиваються, не повинні піддаватися спокусі стимулювати свої економіки в цьому році на тлі слабкого економічного зростання, попереджає банк. Замість гонитви за швидким зростанням СБ радить віддати перевагу поступовому відновленню. СБ закликає зосередитися передусім на таких питаннях внутрішньої політики, як інвестиції в інфраструктуру, охорона здоров'я та освіта, а не на грошово-кредитній політиці. Це повинно закласти основу для довгострокового зростання.