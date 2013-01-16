За 2012 рік в Україні зареєстровано 59 нових фінансових установ

Національна комісія у сфері регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) в 2012 році зареєструвала 59 нових фінансових установ, повідомляє комісія на своєму офіційному сайті.

Як зазначено в повідомленні, на 1 січня 2013 року в Державному реєстрі фінансових установ зареєстровано 2 038 фінансових компаній.

За підсумками 2012 року кількість фінансових компаній зросла до 308 з 251, ломбардів - до 474 із 456 та кредитних установ - до 708 із 691. Водночас скоротилася кількість страхових компаній до 414 з 442, недержавних пенсійних фондів - до 94 з 96 та адміністраторів недержавних пенсійних фондів - до 37 з 40.

Кількість довірчих товариств та інших фінансових установ не змінилася. За грудень 2012 року до Держреєстру включено 9 фінансових установ, у тому числі 6 фінансових компаній і 3 кредитні установи, при цьому 7 страхових компаній виключено з реєстру.

Також комісія оприлюднила перелік фінансових компаній, яким видано ліцензії на здійснення діяльності із залучення коштів фізичних осіб для фінансування об'єктів будівництва або здійснення операцій з нерухомістю.

Як зазначено в повідомленні, до переліку увійшли 52 компанії, які отримали ліцензії з 2008 по 2011 рік, а також 8 нових компаній, що отримали ліцензії в 2012 році, в тому числі фінансові компанії «Новий Львів», «Аратта», «Еко-дім», «Житло-інвест», «Прімінвест», «Перший управитель будівництва», «КПШБ-2», «Власний дім».

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Нацкомфінпослуг анулювала всі страхові ліцензії 24 страховим компаніям, виключила їх з Державного реєстру фінансових установ та анулювала свідоцтво про реєстрацію фінустанови за систематичне порушення законодавства про фінансові послуги.