Міжбанк відкрився зниженням котирувань - 8,1420/8,1480 грн/дол.
11:21, 16 січня 2013Фінанси
0
У середу, 16 січня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань - 8,1420/8,1480 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2682/86, котирування з євро-гривні пішли вниз - 10,8110/10,8205. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3267/69 (вівторок - 1,3353/55).
У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter