Міжбанк відкрився зниженням котирувань - 8,1420/8,1480 грн/дол.

У середу, 16 січня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань - 8,1420/8,1480 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2682/86, котирування з євро-гривні пішли вниз - 10,8110/10,8205. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3267/69 (вівторок - 1,3353/55).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.