Світовий банк знизив прогноз зростання ВВП України в 2013 році до 2,2% із попереднього прогнозу на рівні 3,5%, зробленого в листопаді 2012 року.

Про це сказано в доповіді Світового банку про перспективи розвитку світової економіки, переданій УНІАН.

Знижено також прогноз зростання ВВП на 2014 рік – до 3,2% з 3,5%. Прогнозний показник зростання ВВП України в 3,5% може бути досягнутий лише в 2015 році, стверджується в доповіді Світового банку.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Міністерство економічного розвитку та торгівлі України знизило прогноз зростання ВВП у 2013 році з 4,5% до 3,5%. Разом із тим, Державний бюджет на 2013 рік розраховано, виходячи з показника зростання ВВП у 2013 році на рівні 3,4%.

За прогнозами міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor’s, зростання ВВП України в 2013 році становитиме 2,5%, у 2014 році - 3,5% і 4% у 2015 році.

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