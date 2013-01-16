СБ: курс гривні у 2013 році впаде до 8,7 грн за долар

Курс гривні у 2013 році досягне свого піку і становитиме 8,7 грн за долар проти курсу 8 грн за долар у 2012 році.

Про це йдеться у доповіді Світового банку про перспективи розвитку світової економіки, переданій УНІАН.

Разом з тим, у 2014 р., за даними Світового банку, почнеться поступове зміцнення національної валюти – до 8,6 грн за долар. Прогнозний курс долара у 2015 році становить 8,4 грн за долар.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк знизив прогноз зростання ВВП України у 2013 році до 2,2% з попереднього прогнозу 3,5%, зробленого в листопаді 2012 року. Змінено також прогноз зростання ВВП на 2014 рік – до 3,2% з 3,5%. Прогнозний показник зростання ВВП України у 3,5% може бути досягнутий тільки у 2015 році, стверджується у доповіді Світового банку.

На думку експертів інвестиційної компанії Concorde Capital, девальвація гривні може відбутися вже у січні-лютому, і за підсумками 2013 року може досягти 10%.

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