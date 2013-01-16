Курс гривні в 2013 році впаде до 8,7 грн за долар - прогноз СБ

Курс гривні у 2013 році досягне свого піку і становитиме 8,7 грн за долар проти курсу 8 грн за долар у 2012 році.

Про це йдеться у доповіді Світового банку про перспективи розвитку світової економіки, переданій УНІАН.

Водночас у 2014 р., за даними Світового банку, почнеться поступове зміцнення національної валюти – до 8,6 грн за долар. Прогнозний курс долара у 2015 році становить 8,4 грн за долар.

Зазначимо також, що в коментарі УНІАН, аналітики інвестиційної компанії Concorde Capital стверджували, що девальвація гривні може відбутися вже в січні-лютому і за підсумками 2013 року може досягти 10%. За словами аналітиків, швидка девальвація допоможе вирішити такі проблеми, як збереження контролю над гривнею і регулювання роздрібного попиту на валюту, і в кінцевому підсумку НБУ зможе закінчити рік з допустимим рівнем золотовалютних резервів. Крім того, девальвація може призвести до поліпшення прогнозів міжнародних рейтингів України та значно поліпшить шанси домовитися з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом, що необхідно вже в наступному місяці у зв'язку з наближенням термінів погашення траншів у 1,32 млрд дол. (перший - до 12 лютого).

При цьому керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола Івченко висловив переконання, що незначний попит на готівкову валюту, який швидше за все буде спостерігатися в перші місяці поточного року, може надати підтримку курсу національної валюти.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк знизив прогноз зростання ВВП України у 2013 році до 2,2% з попереднього прогнозу 3,5%, зробленого в листопаді 2012 року. Змінено також прогноз зростання ВВП на 2014 рік – до 3,2% з 3,5%. Прогнозний показник зростання ВВП України у 3,5% може бути досягнутий тільки у 2015 році, стверджується у доповіді Світового банку.

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