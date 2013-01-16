Основний тиск на резерви НБУ в 2013 році чинитимуть зовнішні борги - експерт

Тиск на золотовалютні резерви України в поточному році може продовжитися через необхідність погашення коштів за кредитами Міжнародного валютного фонду в розмірі 5,8 млрд дол., а також виплат за російський газ, йдеться в коментарі керівника інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Миколи Івченка.

«Для запобігання скороченню ЗВР Україна повинна або знову вийти на ринок єврооблігацій, або відновити співпрацю з МВФ, або залучити ресурси з інших джерел. Інакше ЗВР продовжать скорочуватися і з'являться умови для девальвації гривні», - відзначає експерт.

На думку М.Івченка, в поточному році Нацбанк продовжить політику диверсифікації своїх валютних резервів, і періодично купуватиме австралійські долари і золото.

Зокрема, експерт відзначає, що ціна на світовому ринку на дорогоцінний метал знаходиться на прийнятному для купівель рівні, тому умови для вкладення ресурсів у золото наразі дуже привабливі.

Крім того, М.Івченко не виключає, що регулятор повернеться до практики придбання євро, оскільки умови на фінансових ринках єврозони останнім часом покращилися, і європейська валюта може продовжити помірно дорожчати.

Як повідомляв УНІАН,золотовалютні резерви НБУ у грудні 2012 року скоротилися на 3,3% - до 24,546 млрд дол., в цілому за 2012 рік - на 22,8%, або на 7,248 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).

Резерви в іноземній валюті в грудні скоротилися на 3,3% - до 22,647 млрд доларів, у золоті на 3,5% - до 1,89 млрд доларів.

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