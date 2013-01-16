Арбузов і Колобов вилетіли до США. Мета поїздки "дебютантів" - фінансові переговори

Перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов і міністр фінансів Юрій Колобов відбули з неофіційним чотириденним візитом до США для переговорів із потенційними інвесторами і з метою пошуку альтернативних джерел фінансування. Про це УНІАН повідомили в прес-службі першого віце-прем'єра.

Як повідомляється, це перший візит представників нового складу українського уряду до Сполучених штатів Америки. "Ситуація на фінансових ринках залишається непростою, тому дуже важливо працювати із зовнішніми ринками, презентувати Україну та її можливості. Зокрема, у рамках візиту буде проведено низку семінарів на тему інвестиційної привабливості України", - зазначили в прес-службі С.Арбузова.

Водночас у прес-службі не уточнили перелік інвестиційних компаній і фондів, із представниками яких українські чиновники мають намір зустрітися.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2013 році планує здійснити запозичення на рівні 135,530 мільярдів гривень. Водночас граничний обсяг державного боргу України на кінець 2013 року заплановано в сумі 483,032 млрд грн, а обсяг державних гарантій - 50 млрд грн.

Крім того, орієнтовно 24 січня в Україні очікують на приїзд місії Міжнародного валютного фонду, з якою, як передбачається, буде проведено переговори про нову програму stand-by і виділення Україні кредиту обсягом 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд доларів).