НБУ в індивідуальному порядку обмежуватиме виведення валюти фізособами за кордон
Національний банк України вніс зміни до положення про порядок видачі ліцензій на розміщення валютних цінностей на рахунках за кордоном, якими передбачено індивідуальний підхід у частині визначення обмежень на виведення валюти фізособами за межі України.
Як повідомляє НБУ в листі комбанкам, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, ці зміни внесено постановою НБУ від 14 грудня 2012 року №531. Постанова зареєстрована в Міністерстві юстиції й набуває чинності з 25 січня 2013 року.
«Фізособи-резиденти, які отримали індивідуальну ліцензію Нацбанку на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, можуть здійснювати на ці рахунки перекази іноземної валюти в сумі, вказаній у ліцензії», - йдеться в зміненій редакції положення.
На сьогоднішній день передбачено, що фізичні особи, які мають індивідуальну ліцензію, можуть здійснювати перекази валюти на зарубіжні рахунки в розмірі, який не перевищує 600 тис. грн (у еквіваленті) на рік.
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