UniCredit спростувала чутки, що йде з України

Міжнародна банківська група UniCredit продовжить діяльність в Україні, сказав голова бізнесу в Центральній та Східній Європі Джанні Франко Папа, спростувавши чутки про те, що одна з найбільших європейських банківських груп йде з цієї країни, повідомляє Reuters.

На українському ринку UniCredit представлена двома установами - шостим за розміром активів «Укрсоцбанком», на придбання якого витратила в 2008 році близько 2 млрд дол., і 34-м за розміром активів «УниКредіт Банком».

"Ми в Україні й хочемо залишатися в Україні", - сказав банкір на прес-конференції у Відні.

Через боргову кризу в єврозоні й невиправдані надії на швидке відновлення розвитку української економіки після кризи 2008-2009 років ряд європейських банків минулого року скоротили свій бізнес на ринку України з населенням 45,6 мільйона.

Німецький Commerzbank продав банк «Форум», австрійський Erste повідомив про продаж однойменної "дочки", шведські SEB і Swedbank продали роздрібні бізнеси, зосередившись на обслуговуванні корпоративних клієнтів.

У грудні минулого року група UniCredit, представлена в ряді країн колишнього СРСР, повідомила про намір продати - дешевше за ціну придбання - свій «АТФ-банк» у Казахстані.

Довідка УНІАН. Міжнародна банківська група UniCredit є однією з найбільших світових фінансових організацій, яка працює в 22 країнах Європи й ще в 27 країнах світу. Штаб-квартира групи знаходиться в італійському місті Мілан.

У Центральній та Східній Європі група має велику банківську мережу, представлену понад 4 тис. відділень і офісів.

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