Торги на міжбанку в середу закрилися котируваннями 8,1415/8,1445 грн/дол.

У середу, 16 січня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1420/8,1480, на 12:00 ціни знизилися до 8,1410/8,1460. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1415/8,1445 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2682/0,2686, на 12:00 ціни знизилися до 0,2679/0,2683. До закриття ціни повернулися до ранкових значень – 0,2682/0,2686. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився на рівні 30,3550 (+0,1625).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3260/1,3325. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8110/10,8205, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,8005/10,8110. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися до 10,8240/10,8315.