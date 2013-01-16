Міндоходів нагадує чиновникам про необхідність подати декларації про майно і доходи до 1 квітня

Міністерство доходів і зборів України нагадує, що до 1 квітня всі державні чиновники України зобов'язані подати за місцем роботи декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2012 рік. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міндоходів з посиланням на норми закону з протидії корупції.

У повідомленні наголошується, що у разі, якщо чиновник перебуває у відпустці по вагітності, пологах, догляду за дитиною, а також через тимчасову непрацездатність, перебування за кордоном або під вартою, декларація подається за звітний рік до 31 грудня.

У разі звільнення чиновник зобов'язаний подати декларацію за період до моменту розірвання трудового договору.

Форма декларації затверджена Міністерством фінансів.

У Міндоходів також нагадали, що до 1 травня чиновникам необхідно заповнити ще одну податкову декларацію про майновий стан і доходи, одержані у 2012 році, і подати її за місцем реєстрації, але лише у випадках отримання інвестиційного прибутку, нецільової благодійної допомоги або оренди майна фізичної особи. В інших випадках подавати декларацію не обов'язково.

«Міністерство доходів і зборів України рекомендує усім державним службовцям вчасно подати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру і податкову декларацію про майновий стан і доходи», - наголошується у повідомленні прес-служби Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2013 року в Україні стартувала кампанія з декларування доходів, декларації про доходи фізичних осіб прийматимуться до 1 травня 2013 року. Для зручності платників податків декларацію можна подати в електронному вигляді за наявності електронного ключа цифрового підпису і відповідного програмного забезпечення. З деталями подачі декларації можна ознайомитися на офіційному сайті Державної податкової служби, яка входить до Міністерства доходів і зборів, створеного за Указом Президента України 24 грудня 2012 року.