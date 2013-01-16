Кабмін розробив антикорупційний законопроект

Кабінет міністрів розробив проект Закону України щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України для удосконалення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції. Законопроект, який був ухвалений 16 січня на засіданні Кабінету Міністрів, розробляло Міністерством юстиції на виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, проектом закону пропонується удосконалити законодавство у сфері запобігання і протидії корупції. Зокрема, пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", а також редакційні зміни до Законів України "Про господарські товариства", "Про основи національної безпеки України" та "Про застосування амністії в Україні".

Міністр юстиції пояснив, що запропоновані зміни кореспондуються з рекомендаціями, наданими Україні за результатами третього раунду оцінювання нашої країни Групою держав проти корупції (GRECO). Зокрема, вони спрямовані на віднесення усіх корупційних правопорушень, пов’язаних з отриманням неправомірної вигоди, до числа злочинів (як це передбачено положеннями Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією). Одночасно мають бути вилучені з Кодексу України про адміністративні правопорушення статті 1722 "Порушення обмежень щодо використання службового становища" та 1723 "Пропозиція або надання неправомірної вигоди".

Змінами встановлюється кримінальна відповідальність за обіцянку неправомірної вигоди, а також за прийняття пропозиції чи обіцянки такої вигоди. До переліку кримінально караних діянь належить надання неправомірної вигоди третій особі з відома службової особи, яка діятиме на користь особи, що надаватиме таку вигоду. Змінюється механізм звільнення від кримінальної відповідальності при активному хабарництві, допускаючи таку процедуру лише за наявності факту вимагання неправомірної вигоди у поєднанні з добровільним інформуванням після її надання відповідного органу досудового розслідування. Крім того, встановлюється кримінальна відповідальності за активне та пасивне хабарництво у приватній сфері, тобто за дії працівників підприємств, установ, організацій, які не є службовими особами.

Планується, що указані зміни, передбачені урядовим проектом, дозволять виконати взяті Україною зобов'язання щодо криміналізації корупції, а також привести положення вітчизняного законодавства у відповідність з міжнародними стандартами у цій сфері. Відповідно, реалізація цих заходів сприятиме діалогу України щодо лібералізації ЄС візового режиму.

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