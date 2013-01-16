Банківська система України виконала економічні нормативи в 2012 році - НБУ

За підсумками 2012 банківська система України виконала встановлені Національним банком економічні нормативи, йдеться в повідомленні регулятора.

Як зазначено в повідомленні, текстом якого володіє УНІАН, значення нормативу регулятивного капіталу (Н1) зросло до 178,909 млрд грн з 178,454 млрд грн, тоді як знизилися значення нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2, норма не менше 10%) до 18,06 % з 18,90% і нормативу співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3, не менше 9%) до 14,89% з 14,96%.

Виросли значення нормативу миттєвої ліквідності (Н4, не менше 20%) до 69,26% з 58,48% і нормативу поточної ліквідності (Н5, не менше 40%) до 79,09 з 70,53%, при цьому значення нормативу короткострокової ліквідності (Н6, не менше 60%) знизилося до 90,28% з 94,73%.

Знизилися значення нормативів кредитування одного інсайдера і всіх інсайдерів (Н9 і Н10, не більше 5% і 30%) до 0,37% з 0,57% і до 2,41% з 2,51% відповідно. Тоді як виросли значення нормативу кредитування «в одні руки» (Н7, не більше 25%) до 22,10% з 20,76% і нормативу великих кредитних ризиків (Н8, не більше 8-кратного регулятивного капіталу) до 172, 91% з 164,46%.

Значення нормативів інвестування в одну установу (Н11, не більше 15%) і загальної суми інвестування (Н12, не більше 60%) зросли до 0,09% з 0,06% і до 3,48% з 3,24% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, активи банків в 2012 році збільшилися на 6,4% - до 1,127 трлн грн. Загальні активи банків на рік виросли на 4,5% і на кінець 2012 року становили 1,268 трлн грн.

У структурі загальних активів кредитні операції становлять 63,7%, вкладення в цінні папери - 8,2%, кореспондентські рахунки в інших банках - 7,9%, готівкові кошти та кошти в Нацбанку - 5,1%, основні засоби та нематеріальні активи - 4,3%, доходи, нараховані до отримання - 4,2%, дебіторська заборгованість - 5,1%.

Зобов'язання банків у минулому році зросли на 6,7% - до 957,4 млрд грн, з яких кошти фізосіб становили 364,7 млрд грн, або 38,1%, кошти суб'єктів господарювання - 202,6 млрд грн, або 21,2 %, міжбанківські кредити та депозити - 119,3 млрд грн, або 12,5%.

Капітал банків у 2012 році зріс на 5,5% - до 169,8 млрд грн і становив 15,1% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків за рік виріс на 2% і 1 січня 2013 становив 175,4 млрд грн.

Станом на 1 січня 2013 ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку.