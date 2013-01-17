Fitch підтвердило рейтинг банку ВТБ, змінивши прогноз на негативний зі стабільного

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента BBB банку ВТБ, змінивши прогноз на негативний зі стабільного.

Крім того, Fitch змінив прогноз за довгостроковим рейтингом BBB п'яти «дочок» ВТБ: «ВТБ-24», Банку Москви, «ВТБ Капіталу», VTB Bank (Austria), і «ВТБ Лізингу», передає Газета.RU.

Довідка УНІАН. Російський «Внешторгбанк» (ВТБ) володіє понад 99,9% акцій ПАТ «ВТБ Банк». ПАТ «ВТБ Банк» засновано в 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

«ВТБ Банк» (м. Київ) у січні-вересні 2012 року отримав чистий прибуток у розмірі 693,646 млн грн, що в 1,8 рази більше показника за аналогічний період 2011 року. У III кварталі 2012 року банк отримав прибуток у розмірі 310,701 млн грн проти 12,129 млн грн прибутку за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в зазначений період скоротилися на 4% і на 1 жовтня становили 34,489 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 10%, до 24,534 млрд грн, зобов'язання - на 7%, до 30,699 млрд грн. Статутний капітал залишався на рівні 5,416 млрд грн, власний капітал збільшився на 22% - до 3,790 млрд грн.