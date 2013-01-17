Правила реалізації матеріальних цінностей держрезерву посилять

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує скасувати норму про повернення гарантійного внеску учаснику торгів з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, якщо його представник не присутній на аукціоні.

Проект постанови «Про внесення змін до Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву» розміщено на сайті Мінекономрозвитку для обговорення.

«Пропонується порядок доповнити нормою, яка дозволяла б не повертати учаснику аукціону гарантований внесок у разі відсутності на аукціоні його представника», - зазначається у пояснювальній пояснення до проекту постанови.

Також документом пропонується заборонити участь у повторному аукціоні учасників, які відмовилися від торгів на першому аукціоні.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2012 року Кабінет міністрів передав деякі питання регулювання діяльності Державного агентства резерву під контроль Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з постановою Кабінету міністрів № 619 від 11 липня 2012 р., зокрема, Мінекономрозвитку виноситиме на затвердження уряду пропозиції щодо номенклатури матеріальних цінностей і норм з накопичення, затверджувати типовий договір на поставки матеріальних цінностей.