Падіння гривні на міжбанку продовжилося

У четвер, 17 січня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1420/8,1480 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2686/0,2690, котирування з євро-гривні пішли вгору - 10,8345/10,8440. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли - 1,3309/1,3311 (середа - 1,3267/1,3269).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.

Нагадаємо, в середу, 16 січня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1420/8,1480, до 12:00 ціни знизилися до 8,1410/8,1460. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1415/8,1445 грн/дол.