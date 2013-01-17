Найбільші банки України б'ють рекорди із залучення депозитів

Найбільші банки України в 2012 році наростили обсяги залучення коштів фізичних осіб, йдеться в повідомленнях банків.

Зокрема, як зазначено у прес-релізі дочірнього банку «Сбербанку Росії», банк за 2012 рік наростив обсяг залучених коштів фізичних осіб на 108% - до 9 млрд грн. Кількість клієнтів банку - фізичних осіб за 2012 рік зросла на 212% і на початок 2013 року перевищила 427 тис. осіб. «У 2013 році ми плануємо продовжити нарощування портфеля залучень від фізичних осіб», – цитує прес-реліз заступника голови правління банку Ірину Князеву.

Згідно з прес-релізом «Надра Банку», банк наростив обсяг коштів фізичних осіб у листопаді 2012 року на 8,5%, або на 197,9 млн грн. «Обсяг строкових депозитів у нашому банку зріс порівняно з жовтнем утричі», – цитує прес-реліз керівника роздрібного бізнесу банку Сергія Козлова.

У прес-релізі «Промінвестбанку» повідомляється, що за 4 квартал 2012 року банк наростив обсяг строкових депозитів фізичних осіб на 475,6 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні Кабінету Міністрів оцінив приріст обсягу депозитів громадян у банках за 2012 рік майже в 60 млрд грн, або на 19%, - до 366 млрд, що майже співпадає з річним доходом держбюджету.

За даними НБУ, обсяг депозитів громадян України за три квартали 2012 року зріс на 44 млрд грн, або на 14,2%, і на 1 жовтня 2012 року становив 354,391 млрд грн. Більшість вкладів розміщені на строк від 1 до 2 років - 36,95%, на строк до 1 року припадає 33,72%, «до запитання» - 22,34%, на строк понад 2 роки – 6,98%.

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