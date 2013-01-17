Виплати вкладникам банку «Таврика» планується розпочати з 18 січня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 18 січня має намір почати виплати вкладникам проблемного банку «Таврика», повідомляється на офіційному сайті Фонду.

Як йдеться в повідомленні, банк «Таврика» починає виплати коштів вкладникам за договорами, термін дії яких закінчився до 21 грудня 2012 року включно, і за договорами банківського рахунку. Виплати здійснюватимуться впродовж періоду тимчасової адміністрації банку «Таврика» через установи «Імексбанку» на підставі реєстру вкладників на одержання коштів за вкладами. Про терміни і порядок виплат вкладникам, термін дії договорів яких закінчується після 21 грудня 2012 року, буде повідомлено додатково.

Також Фонд гарантування вкладів повідомляє про продовження термінів проведення пошуку потенційних інвесторів неплатоспроможного банку «Таврика» до 30 січня 2013 року включно, відповідне рішення ухвалила виконавча дирекція Фонду 15 січня 2013 року. Фонд пропонує потенційним інвесторам виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов'язань на користь приймаючого банку, або шляхом створення і продажу інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань банку, або шляхом продажу банку загалом.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2012 року виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалено рішення про введення тимчасової адміністрації в банку «Таврика». Уповноваженою особою Фонду призначена Наталія Соловйова, начальник відділу тимчасової адміністрації та ліквідації неплатоспроможних банків Фонду. Тимчасову адміністрацію введено строком на 3 місяці з 21 грудня 2012 по 20 березня 2013 року. Впродовж роботи тимчасової адміністрації вкладники банку «Таврика» можуть одержати свої депозити, термін дії договорів яких закінчився, і за договорами банківського рахунку. Виплати за цими договорами здійснюватимуться у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день ухвалення НБУ рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, але не більш як 200 тис. грн.

Банк «Таврика» створено в 1991 році. Згідно з інформацією, обнародуваною на сайті банку, ніхто з акціонерів не володіє понад 10% акцій банку.