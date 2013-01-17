Питання легалізації зарплат вирішуватиметься цього року, наголошує Президент

Президент України Віктор Янукович наголошує, що питання легалізації заробітної плати є однією з найбільших проблем, яку доведеться вирішувати цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Комітету з економічних реформ.

Він зауважив, що без вирішення питання легалізації заробітних плат, без вирішення питання підняття заробітної плати не можна буде вирішити інші соціальні питання.

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