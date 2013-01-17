Янукович поставив завдання - Україна повинна увійти до ТОП-100 рейтингу СБ за умовами ведення бізнесу

Президент України Віктор Янукович заявляє, що цього року Україна має увійти до першої сотні рейтингу Світового банку (СБ) за сприятливими умовами ведення бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Комітету з економічних реформ.

В.Янукович нагадав, що минулого року Україні вдалося піднятися на 15 пунктів і посісти 137-е місце в рейтингу країн за легкістю ведення бізнесу. Він висловив переконання, що Україна могла б зайняти і вище місце.

"У майбутньому році Україна має увійти до першої сотні країн за легітимностю ведення бізнесу", - сказав Президент.

Водночас він попередив, що не треба розраховувати на те, що в 2013 році буде легше працювати, ніж у минулому. Тому В.Янукович закликав урядовців ще наполегливіше працювати, в тому числі над реалізацією Національного плану дій, який вже найближчим часом, за його словами, має бути покладений в основу плану соціального розвитку країни.

Одним з головних пріоритетів роботи влади на цей рік голова держави назвав поліпшення інвестиційного клімату в країні.

"Без залучення інвестицій ні про яку модернізацю говорити не можна, це буде просто балаканина", - сказав Президент.

Він підкреслив, що в Україні необхідно зробити максимально комфортними умови ведення бізнесу, водночас не тільки для іноземних компаній, але і для українських. Разом з тим Президент відзначив важливість скорочення дозвільних процедур.

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