У ВР запевняють, що праця депутатів оплачується за законом і за останні 7 років нічого не змінювалося

У Верховній Раді України наголошують, що оплата праці депутатів здійснюється виключно на підставі закону.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховної Ради України.

“Порядок оплати праці народних депутатів здійснюється відповідно до чинного законодавства - ст.33 Закону України «Про статус народного депутата України» та постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.2005 р. № 510 «Про оплату праці керівних працівників державних органів», - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зауважили, що згідно з цими нормативними документами, ще 9 вересня 2005 року було підписано відповідне Розпорядження голови Верховної Ради України № 1145 (за погодженням з Комітетом з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України).

“Таким чином, йдеться не про будь-які новації в оплаті праці народних депутатів України, а про пролонгацію протягом останніх років, на початку кожного нового скликання парламенту, відповідного Розпорядження голови Верховної Ради України, підписаного у вересні 2005 року”, - зазначили в прес-службі парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк відмовився від щомісячної премії, яку йому як голові фракції було призначено розпорядженням голови Верховної Ради: 14 січня вийшло розпорядження голови парламенту № 302, яким А.Яценюку як голові фракції встановлювалася щомісячна премія у розмірі 88% з 12 грудня 2012 року.

Народний депутат від Партії регіонів Ганна Герман підтримала ініціативу голови фракції «Батьківщина» А.Яценюка і подала письмову заяву на ім’я голови Верховної Ради про відмову від усіх депутатських пільг. Вона заявила про відмову від виплати матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі подвійної місячної зарплати, від безкоштовних путівок, від компенсацій витрат на створення належних житлових умов.