Прибуток "Приватбанку" у 2012 році становив 1,5 млрд грн

Прибуток найбільшого за розміром активів банку України «Приватбанку» за підсумками 2012 року становив понад 1,5 млрд грн, що на 5% більше, ніж банк заробив у 2011 році (1,43 млрд грн), зазначається у повідомленні банку, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, за даними балансу банку, його активи за 2012 рік зросли на 19% - до 172 млрд грн, регулятивний капітал банку становить 16,4 млрд грн.

Також зазначається, що минулого року кількість клієнтів банку збільшилася на 16%. Серед клієнтів "Приватбанку" - понад 18 мільйонів приватних осіб, 137 тисяч підприємств і компаній і більш як 600 тисяч приватних підприємців.

Як відзначили у банку, уточнені показники прибутку буде опубліковано після проведення аудиту фінансових результатів банку, зокрема міжнародного аудиту банку.

Довідка УНІАН. КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ) засновано у 1992 році, на сьогоднішній день він входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 жовтня 2012 року становили 164,563 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – 111,6 млрд грн, зобов'язання – 146,898 млрд грн, статутний капітал – 14,898 млрд грн, власний капітал збільшився на 17,754 млрд грн.

«Приватбанк» у січні-вересні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшив чистий прибуток на 1,2% – до 991,175 млн. грн.

Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов володіють по 33,7991% акцій «Приватбанку», кіпрська Triantal Investments Ltd. – 24,99% (І.Коломойський і Г.Боголюбов володіють по 50% кіпрській компанії).