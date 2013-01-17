Міндоходів скоротило на чверть кількість перевірок у першому кварталі 2013 року

План-графік перевірок Міністерства доходів і зборів України у 1 кварталі 2013 року скорочено на 24% порівняно з 1 кварталом 2012 року - до 1,6 тис. суб'єктів підприємництва - юридичних осіб з 2,1 тис.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Як сказано у повідомленні, практика скорочення перевірок триватиме і далі завдяки впровадженню ризик-орієнтованої системи відбору платників податків, що підлягають перевіркам. Ця система дозволяє сконцентрувати увагу податківців виключно на ризикових підприємствах.

У повідомленні також зазначається, що інноваційні інструменти моніторингу були розроблені в рамках загальної стратегії відмови від фіскальних методів роботи на користь сервісної складової діяльності податківців. Водночас одним з основних принципів податкового сервісу є невтручання у діяльність свідомих платників.

Показово також, що автоматизований відбір кандидатів на перевірку призвів до того, що в минулому році щоквартально перевірялося щонайбільше 2 тис. підприємств, а за весь рік було перевірено близько 8 тис. платників податків. У цілому з 2010 року кількість перевірок зменшилась втричі.

Як повідомляв УНІАН, в 2012 році Держподатслужба ввела і чітко дотримувалася мораторію на перевірки ЗМІ, а також перевірки суб'єктів малого та середнього бізнесу. Мораторій на перевірки малого і середнього бізнесу був введений на перехідний період для впровадження змін у податковій сфері - впровадження нових правил спрощеного оподаткування та інших законодавчих змін. Водночас масштабні перевірки були проведені на ринку підакцизних товарів - зокрема алкоголю і тютюну.

Нагадаємо також, що у четвер, 17 січня, президент України Віктор Янукович, виступаючи на засіданні Комітету економічних реформ у Києві, висунув вимогу затвердити перелік перевірок бізнесу до 1 березня 2013 року.