Міжбанк у четвер закрився котируваннями 8,1430/8,1465 грн/дол.

У четвер, 17 січня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями: 8,1420/8,1480, на 12:00 звузився спред - 8,1425/8,1465. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 8,1430/8,1465 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2686/90, на 12:00 ціни піднялися - 0,2689/93. На час закриття ціни досягли рівня 0,2691/95. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,2400 (-0.1150).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3309/11, а на 15:00 підвищилися: 1,3366/68. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8345/10,8440, на 12:00 ціни пішли вгору: 10,8700/10,8790. На час закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли максимуму - 10,8845/10,8915.