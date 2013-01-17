Місія МВФ перебуватиме в Україні з 29 січня по 12 лютого

Місія Міжнародного валютного фонду прибуде до України для обговорення нової програми 29 січня і перебуватиме в країні до 12 лютого.

Про це йдеться в офіційному повідомленні представництва Фонду, переданому УНІАН.

"На запрошення органів влади, місія МВФ на чолі з Крістофером Джарвісом відвідає Україну в період з 29 січня по 12 лютого для початку переговорів за новою угодою про стенд-бай» (SBA)», - відзначив голова представництва МВФ в Україні Макс Альєр.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова НБУ Ігор Соркін заявив, що місія МВФ може приїхати до України 24 січня.

У свою чергу перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов 14 грудня заявив, що Україна розраховує домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту стенд-бай обсягом 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд доларів).

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки узятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі, якщо Україна в 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого пониження рейтингів.

Нагадаємо також, що у середині грудня минулого року Міжнародний валютний фонд підтвердив запланований візит місії Фонду до України у другій половині січня 2013 р. Спочатку візит планувався на початок грудня 2012 р., проте був відкладений.