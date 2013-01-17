Податківці у 2012 році легалізували працю 96 тис. найнятих працівників
Працівники податкових органів упродовж 2012 року легалізували працю 96 тис. найнятих працівників, забезпечивши сплату до бюджету 19 млн. грн податку на доходи фізичних осіб.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства доходів і зборів України.
Аналітики міністерства називають порушення трудового законодавства поширеним явищем. Підприємці працюють без державної реєстрації або виплачують зарплати «в конвертах». І такі порушення фіксуються в 9 випадках з 10, йдеться в повідомленні прес-служби.
В цілому, торік обсяг штрафів за такі порушення і нарахування податку на доходи фізичних осіб становили 337 млн. грн.
У Міндоходів переконані, що для подолання практики ігнорування вимог трудового законодавства необхідні істотні зміни в регулюванні трудових відносин. «Нині в міністерстві працюють над пропозиціями законодавчих змін, спрямованих на зменшення податкового навантаження на фонд заробітної плати, а також розробляють спрощені процедури адміністрування єдиного соціального внеску. «Дебюрократизація» податку на доходи і єдиного внеску стимулює підприємців до легалізації зарплат», - сказано в повідомленні Міндоходів.
Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович, виступаючи на засіданні Комітету з економічних реформ, зазначив, що питання легалізації заробітної плати є однією з найбільших проблем, які доведеться вирішувати в поточному році. Без вирішення питання легалізації заробітних плат, без вирішення питання підвищення заробітної плати, переконаний Президент, не можна буде вирішити інших соціальних питань.
Нагадаємо також, що в жовтні голова Державної служби з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло Бродський заявляв, що обсяг зарплат, які виплачуються українцям, що не мають офіційного оформлення на своїх робочих місцях, становить 145 млрд грн.