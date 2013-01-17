Золотий запас Білорусі за рік зріс на 1,6 тонн

Мінськ. За 2012 рік золотий запас Національного банку Білорусі збільшився на 1,6 т і становив 33,3 т за даними на 1 січня 2013 року.

Про це УНІАН повідомили в Національному банку Білорусі.

«На 1 січня 2012 року золотий запас Національного банку становив 31,7 т. У першому кварталі він збільшився на 200 кг і досяг 31,9 т на 1 квітня 2012 року, в другому кварталі знизився - також на 200 кг до початкових 31,7 т. У третьому кварталі спостерігалося зростання – на 300 кг до 32 т на 1 жовтня», - зазначили в Нацбанку Білорусі.

При цьому за четвертий квартал 2012 року золотий запас збільшився на 1,3 т.

Довідка УНІАН. У 2011 році золотий запас Національного банку Білорусі збільшився на 400 кг.

Золотий запас Нацбанку Білорусі обчислюється в тоннах і включає золото (переважна частка), а також срібло, платину і паладій.