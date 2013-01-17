НБУ спростив порядок видачі валютних ліцензій

Національний банк України (НБУ) спростив порядок надання генеральних та індивідуальних ліцензій на здійснення валютних операцій, повідомляється на сайті НБУ.

Нацбанк нагадав, що 18 січня 2013 року набуває чинності постанова НБУ від 3 грудня 2012 №500 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України щодо порядку видачі генеральних і індивідуальних ліцензій», зареєстрована у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 року під №2156/22468. Ця Постанова прийнята відповідно до Закону України «Про внесення змін до статті 18 Закону України від 2 жовтня 2012 року № 5398-VI «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю».

Вищезазначеними змінами, зокрема, виключено норму Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» щодо обов'язку Нацбанку під час отримання клопотань про видачу ліцензій на здійснення операцій в іноземній валюті інформувати про них спеціальні органи по боротьбі з організованою злочинністю та враховувати отримані від них висновки.

«Таким чином, з 18 січня 2013 року скасовані будь-які норми про обов'язок Національного банку України спрямовувати копії заяв/клопотань резидентів про видачу ліцензій спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю і враховувати отримані по них висновки», - йдеться в повідомленні НБУ.

Крім цього в НБУ відзначають, що згідно з Постановою №500 у разі зміни найменування, коду ЄДРПОУ, місцезнаходження банку, філії іноземного банку Нацбанк приймає рішення про відмову в наданні цьому банку генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій тільки в разі, якщо за результатами розгляду пакета документів встановлено надання ним недостовірної чи неповної інформації.