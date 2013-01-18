Київська податкова в 2012 році донарахувала 5,4 млн грн податку на доходи з оренди житла

Державна податкова служба в Києві в 2012 році викрила 1073 випадки нелегальної здачі житла в оренду й донарахувала власникам цього житла 5,438 млн грн податку на доходи фізичних осіб. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ в Києві.

Як сказано в повідомленні, донарахування перевищують минулорічний показник на 1,2 млн грн (або 36%).

До того ж джерелами інформації про «тіньову» оренду нерухомості, зокрема житла, виступають органи місцевого самоврядування, ЖЕКи, а також відповідні повідомлення в ЗМІ та Інтернеті.

«Станом на 1 січня 2013 року в Києві офіційно здавали житло 36 тисяч громадян, які сплатили до бюджету близько 200 млн грн податку на доходи фізичних осіб, що на 52 млн грн більше показника 2011 року», - сказано в повідомленні столичної податкової.

Як повідомляв УНІАН, Державна податкова служба України в Києві в 2012 році мобілізувала до державного бюджету 24,585 млрд грн, що на 23% більше показника 2011 року.

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