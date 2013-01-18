Спад промвиробництва підтверджує: у IV кварталі Україна увійшла в рецесію - експерт

Спад промислового виробництва в грудні 2012 року проти листопада на 3,9% фактично підтверджують, що Україна увійшла в рецесію в IV кварталі 2012 р., відзначив у коментарі УНІАН керівник аналітичного підрозділу групи "Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександр Вальчишен.

«Очевидно, що незабаром Державна служба статистики опублікує дані про реальне зростання ВВП у IV кварталі 2012 р. і за весь 2012 р., в якому буде дано офіційне тому підтвердження», - вважає експерт.

Так, на думку О.Вальчишена, скоріше за все, в IV кварталі економіка впала на 2-2,5% у порівнянні з IV кварталом 2011 р. і на близько 1% у порівнянні з III кварталом 2012 р. «Загалом за весь 2012 буде зафіксовано зростання в 0,3% р/р.», - прогнозує експерт.

Також він зазначає, що вищезазначені дані статистики несуть у собі ризики зниження суверенного кредитного рейтингу України агентствами S&P, Moody's і Fitch і зростання вартості запозичень на ринку єврооблігацій.

«Утім, це також говорить про те, що зговірливість властей України з такими великими кредиторами, як МВФ чи Кремль також підвищиться. На думку групи ICU, вибір буде зроблений на користь МВФ», - каже О.Вальчишен.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року становить 3,9%, з груднем 2011 року - 7,6%, а за підсумками січня-грудня 2012 року (проти аналогічного періоду 2011 року) - 1,8%.

У 2011 році (січень-грудень 2011 року проти січня-грудня 2010 року) промислове виробництво України зросло на 7,6%.

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