Керівникам підприємств за борги із зарплати загрожує звільнення

Комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших виплат, діяльність якої відновлено при Міністерстві соціальної політики, пропонує звільняти керівників підприємств і бюджетних установ, де не вирішується питання погашення боргів із зарплати.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінсоцполітики з посиланням на міністра Наталію Королевську.

«Вважаю, що наша Комісія повинна підвищити рівень вимог до всіх відповідальних осіб щодо погашення поточної заборгованості та недопущення боргів у майбутньому. Ми ініціюватимемо звільнення керівників, які не забезпечують своєчасної виплати заробітної плати», - цитує прес-служба Н.Королевську.

За її словами, відповідальність за недопущення й погашення зарплатних боргів несуть центральні та місцеві органи влади, керівники підприємств, установ і організацій. Міністр також звернула увагу, що якщо загальна заборгованість із зарплат у комерційному секторі скорочується, то на державних підприємствах така заборгованість зростає. «Сьогодні 55% - це борги працівникам підприємств, що перебувають у сфері управління центральних органів виконавчої влади. Ми не можемо й надалі просто спостерігати за ситуацією», - сказала міністр, додавши, що відтепер контроль за такими підприємствами буде жорсткіший.

У Мінсоцполітики повідомили, що до наступного засідання комісії, запланованого на лютий, за дорученням міністра буде розроблено покроковий план погашення боргів за кожним регіоном, а також складено список підприємств, де заборгованість утворилася вже в січні 2013 року, а також підприємств, де термін заборгованості перевищує три місяці. Керівників таких підприємств буде запрошено на засідання комісії.

Як повідомляв УНІАН, станом на початок грудня заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів, становила понад 1,3 млрд грн. До кінця грудня 2012 року Міністерство фінансів України повністю розподілило бюджетні дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів обсягом 3,345 млрд грн, які пішли на виплату заробітної плати.

Водночас на недавньому засіданні Кабінету Міністрів, прем'єр-міністр Микола Азаров доручив міністру Н.Королевській проводити щотижневий моніторинг виплати зарплати і соціальної допомоги.

Комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших виплат вперше була створена постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 року № 370.