Корупція залишається головною причиною погіршення рейтингу України - президент Freedom House

Президент міжнародної правозахисної організації Freedom House Девід Креймер заявляє, що корупція залишається головною причиною погіршення рейтингу України.

Про це він сказав в інтерв’ю “Голосу Америки”, коментуючи звіт організації щодо стану свободи в світі, в якому Україна увійшла до категорії країн, де відбулося найбільше погіршення за останні п’ять років.

Д.Креймер зазначив, що в Україні відбулося погіршення рейтингу з кількох причин.

«По-перше, відбулися парламентські вибори, які були критично оцінені спостерігачами ОБСЄ. Продовжуються проблеми з корупцією, вибірковим переслідуванням політичних опонентів. Юлія Тимошенко та Юрій Луценко досі у в’язниці та немає жодних ознак, що їх може бути звільнено. Але, загалом, ми вважаємо, що корупція залишається найбільшою проблемою в Україні», - наголосив Д.Креймер.

Зі свого боку віце-президент Freedom House з питань досліджень Арч Паддінгтон зазначив, що також існує тиск на журналістів та громадянське суспільство: «Хоча я не хочу перебільшувати - українські ЗМІ більш вільні, ніж в сусідніх країнах, і громадянське суспільство змогло протистояти деяким ініціативам Януковича. Але ми занепокоєні тим, як верховенство права занепало за часів Януковича».

До того ж він наголосив, попри те, що влив Росії цитувався як чинник погіршення стану свободи в Євразійському регіоні загалом, «руки Москви» у подіях в Україні Freedom House не бачить. «Я не думаю, що вплив Росії спричиняє ці зміни. Це те, чого хоче Янукович, і він несе повну відповідальність», - заявив А.Паддінгтон.

За словами Д.Креймера, те, що відбувається в Україні, – унікальні внутрішні тенденції. «Це Янукович та його близьке оточення намагаються зробити усе можливе, аби залишитися при владі. Freedom House занепокоєний можливим подальшим занепадом стану свободи в Україні», - заявив Д.Креймер.

«Я переживаю за президентські вибори 2015-го року. Оскільки рівень корупції в керівництві держави зростає, це означає, що вони будуть ще менш схильними віддати владу, незалежно від того, виграють вони вибори, чи ні», - сказав він.

Втім, як зазначили автори доповіді, Україну від її сусідок у Євразії відрізняє той факт, що українським лідерам поки що не все одно, що про них думають за кордоном.

«Коли минулого квітня Freedom House поїхав в Україну, щоб зробити оцінку, ми отримали багато уваги на найвищому рівні, включно з півторагодинною зустріччю, яку я мав з Президентом Януковичем», - зазначив Д.Креймер.

А.Паддінгтон додав, що українські урядовці зацікавлені в результатах досліджень Freedom House. «Вони говорили з нами достатньо відверто. Деякі з них у приватному порядку висловлювали свою незгоду з Януковичем, особливо щодо ув’язнення Тимошенко. Чиновники дуже високого рівня говорять, мовляв, це була не наша ідея, ми це не підтримуємо, але Президент Янукович особисто на цьому наполягав», - наголосив А.Паддінгтон.

Як повідомляв УНІАН, в оприлюдненому звіті організації щодо стану свободи у світі, Freedom House констатує подальше зниження рівня свободи в Україні в 2012 році.

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