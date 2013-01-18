«Спрощенці» другої групи відтепер звітуватимуть раз на рік

Фізичні особи – підприємці, що використовують спрощену систему оподаткування й обрали другу групу, відтепер зможуть подавати звітність раз на рік, а не раз на квартал.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві доходів і зборів України з посиланням на відповідну норму Податкового кодексу, що набула чинності з 1 січня 2013 року.

Згідно з повідомленням, нововведення спростить процедуру ведення бізнесу, зменшить обсяги звітності для цієї категорії підприємців і витрати робочого часу. Разом із тим, у Міністерстві звернули увагу, що звітність за 4 квартал 2012 року подавати потрібно, причому не пізніше 11 лютого цього року.

Як повідомляв УНІАН, обсяг надходжень до державного бюджету від сплати єдиного податку підприємцями, які працюють за спрощеною системою оподаткування, за 10 місяців 2012 року становив 2,9 млрд грн, що втричі більше показника 2011 року. Крім того, кількість підприємців, які використовують спрощену систему оподаткування, зросла в 2012 році на 300 тис. і становила 1,3 млн осіб. Найпопулярнішою залишається друга група «спрощенців», у якій працюють 721 тис. підприємців, що становить близько 55% від загальної кількості «спрощенців». У першій групі працюють 300 тис. платників, у третій – 250 тис. У четвертій групі працюють 149 тис. підприємців.

З 1 січня 2013 року ставка єдиного податку для платників податків другої групи становить 20% розміру мінімальної зарплати. Таким чином, у 2013 році щомісячний розмір єдиного податку для суб'єктів підприємництва - платників податків 2 групи становитиме 229,4 грн.

Довідка УНІАН. Президент України Віктор Янукович 18 листопада 2011 року підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності". Законом визначено чотири групи підприємців, які можуть працювати за спрощеною системою.

До першої групи належать малі підприємці з обсягом доходу до 150 тис. грн, які не мають найманих робочих. До другої групи - фізичні особи, які мають обсяг доходу 1 млн грн і мають право наймати 10 найнятих робітників. До третьої групи належать фізичні особи-підприємці з обсягом доходу не більше 3 млн грн і кількістю найманих працівників до 20 осіб. Для таких підприємців ставку податку встановлено на рівні 3% або 5% залежно від того, з ПДВ чи без ПДВ ведеться їхня діяльність. До четвертої групи належать підприємці або юридичні особи з доходом не більш 5 млн грн, правом наймати до 50 осіб і ставкою податку на рівні 3% або 5%.

Законодавчими змінами, які набрали чинності з 1 липня 2012 року, базу оподаткування єдиним податком було розширено, зокрема, було запроваджено 5 і 6 групи «спрощенців».