Суд Лондона заарештував майно міноритарного акціонера «VAB Банку» Максимова

Високий суд Лондона заарештував усе майно міноритарного акціонера, а раніше – голови наглядової ради «VAB Банку» Сергія Максимова в рамках розгляду справи про повернення ним, а також підконтрольними йому компаніями, близько 1 млрд грн кредитної заборгованості перед банком.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби «VAB Банку», переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, відповідну ухвалу суду було винесено в середу, 16 січня.

За інформацією прес-служби, «VAB Банк» подав позов до Високого суду Лондона проти С.Максимова і афільованих з ним компаній на підставі результатів внутрішнього розслідування і перевірок, проведених контролюючими державними органами.

«За даними цього розслідування, у 2005-2009 роках С.Максимов порушуючи банківське законодавство (включаючи нормативи про кредитування пов'язаних осіб) із використанням службового становища вивів із банку близько 1 млрд грн на підконтрольні собі підприємства», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомляє прес-служба, арешт накладено на майно С.Максимова в Україні та за кордоном. Зокрема, до рішення справи по суті під арештом перебуватиме його особисте рухоме й нерухоме майно.

«До переліку з 41 підприємства потрапили, зокрема, ПАТ «Київський річковий порт», ТОВ «Офіс-Лайн», ТОВ «Синбіас Фарма», ПАТ «Броварський завод пластмас», ПАТ «Одеський портовий холодильник», ПАТ «Будшляхмаш», ТОВ «Онко-Дженерікс», ТОВ «Директ інвестмент», ТОВ «Бауман трейд», ТОВ «Роялті Холдинг», ТОВ «Класик-Ход», ТОВ «Актив Менеджмент», ТОВ «Джерард Україна», ТОВ «Святошинтранс», ТОВ «Пента», ТОВ «Декорт», ТОВ «Берег Інтертрейд» - зазначається в повідомленні.

Крім того, арешт накладено на активи компаній RIGHTPORT TRADE LIMITED, SIMEX PROJECT LIMITED, SWEDLUX TRADING LIMITED, «пов'язаних із міноритарним акціонером «VAB Банку»».

У «VAB Банку» повідомили, згідно з рішенням суду, найближче слухання за позовом банку проти С.Максимова відбудеться 1 лютого 2013 року.

Довідка УНІАН. «VAB Банк» на фінансовому ринку України працює з 1992 року.

Активи банку на 1 жовтня 2012 року становили 12,76 млрд грн, зобов'язання – 11,71 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – 7,2 млрд грн, власний капітал – 1,05 млрд грн, статутний капітал - 1,85 млрд грн.

«VAB Банк» у січні-вересні 2012 року збільшив чистий збиток на 26%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року – до 378,86 млн грн.

У III кварталі 2012 року банк отримав прибуток у розмірі 5,133 млн грн, проти 143,59 млн грн збитку за аналогічний період 2011 року.

«VAB Банк» у 2011 році скоротив чистий збиток проти показника 2010 року на 20% – до 497,36 млн грн.

За даними «VAB Банку», на 1 жовтня 2012 року єдиним його акціонером із часткою більше 10% був Сергій Максимов, якому належало безпосередньо 4,2371%, опосередковано - 6,1998%.

Наприкінці грудня 2012 року власником 82,94% акцій «VAB Банк» став бізнесмен Олег Бахматюк через кіпрську Quickcom Limited.