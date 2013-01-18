Азаров: уряд відмовиться від жорсткої монетарної політики

Уряд має намір відмовитися від жорсткої монетарної політики, щоб уникнути у 2013 році наднизької інфляції, як це сталося у 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров у п'ятницю, 18 січня, під час зустрічі з іноземними інвесторами.

«Дефляція (у 2012 році - УНІАН) не радує, і, я думаю, що буде вживатися ціла низка заходів, які дозволять відмовитися від такої жорсткої монетарної політики і перейти до помірної інфляції, обумовленої нормальним економічним зростанням”, - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Україна завершила 2012 рік із дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002 року.

Нацбанк пояснює дефляцію 2012 року високою пропозицією продовольчих товарів.

За підсумками 2011 року інфляція становила 4,6%.

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в грудні 2012 року проти листопада становив 0,1%, з початку року (грудень 2012 року до грудня 2011 року) - 0,8%.

В Україні ціни виробників промислової продукції в грудні порівняно з листопадом 2012 року знизилися на 1,5%, а порівняно з груднем 2011 року зросли на 0,3%.

У 2011 році ціни виробників промислової продукції зросли на 14,2%.

Держбюджет на 2013 рік розраховано, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, дефіцит держбюджету – 3,2% ВВП, темпи зростання ВВП – 3,4%.

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