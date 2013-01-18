Янукович чекає від голів РДА пропозицій щодо змін до бюджету-2013

Президент України Віктор Янукович чекає від голів районних державних адміністрацій пропозицій щодо змін до державного бюджету України на 2013 рік, зважаючи на їхні місцеві потреби.

Про це він заявив під час зустрічі з кандидатами на посаду голів районних державних адміністрацій, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Зокрема, В.Янукович прогнозує внесення змін до державного бюджету за підсумками першого кварталу 2013 року.

«2013 рік розпочався, бюджети фактично сформовані, але ми, як завжди, після першого кварталу будемо реально дивитися на бюджет. Зробимо оцінки, прогнози і, скоріш за все, за підсумками першого кварталу бюджет буде переглянуто», - сказав глава держави.

В.Янукович також зазначив, що чекає від голів РДА пропозицій щодо змін до головного фінансового документу країни, зважаючи на їхні місцеві потреби.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 грудня ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами - 361,5 млрд грн, видатками - 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року - 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

17 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав цей закон.

25 грудня 2012 року В.Янукович, відкриваючи засідання Ради регіонів, заявив, що за підсумками першого кварталу державний бюджет-2013 потрібно буде переглянути.