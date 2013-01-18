Азаров заявляє, що зростання ВВП України в 2013 році може становити 3-3,5%, інфляція - 3-4%

Прем'єр-міністр України Микола Азаров розраховує, що зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2013 році в Україні буде в межах 3-3,5%, інфляція - 3-4%.

Як повідомляє РІА «Новости», про це він заявив у п'ятницю, 18 січня, в ході зустрічі з представниками іноземних ЗМІ.

За словами М.Азарова, уряд зараз працює над пошуком стимулів, які дозволять забезпечити ті параметри розвитку, які закладено в бюджеті країни.

Він також повідомив, що бюджет України на поточний рік розраховувався виходячи з середньорічного курсу національної валюти в 8,3-8,4 гривні за долар.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Держбюджетом, номінальний ВВП у 2013 р. має становити 1,576 трильйона гривень, зростання ВВП – 3,4%, інфляція – 4,8%.

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