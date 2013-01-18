16-річні громадяни можуть займатися підприємництвом, повідомляє Міндоходов

Громадянин України, який досяг 16-річного віку та бажає вести підприємницьку діяльність, може бути зареєстрований підприємцем за наявності письмової згоди батьків (усиновлювачів), опікунів або органу опіки.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві доходів і зборів України.

Водночас у міністерстві звертають увагу на те, що з моменту реєстрації суб'єкт підприємництва набуває повної цивільної дієздатності, передбаченої Цивільним кодексом, і підлягає підприємницькому обліку згідно з нормами Податкового кодексу.

Як повідомляв УНІАН, Закон «Про внесення змін до статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» ухвалено у листопаді 2011 року. Він передбачає цілу низку реєстраційних послаблень, в тому числі в частині надання в електронному вигляді відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, до органів державної влади. Крім того, у жовтні 2012 року Державна служба з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва підтримала проект наказу Міністерства фінансів, спрямованого на скорочення переліку документів під час реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. Проект наказу передбачав норму, згідно з якою в процесі реєстрації підприємцям більше не була потрібна б довідка з податкового органу про постановку на облік, а всі необхідні дані реєстратор отримував би безпосередньо від Державної податкової служби і відзначав їх у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.