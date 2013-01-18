Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає реальним входження України до сотні країн за легкістю ведення бізнесу (у рейтингу Doing Business Світового банку – УНІАН).

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров сказав під час зустрічі з іноземними інвесторами.

“Я поставив завдання увійти до 100 країн за рейтингом ведення бізнесу. Я думаю, що це завдання цілком реальне”, - сказав М.Азаров.

Водночас він зазначив, що за категорією легкості реєстрації підприємств Україна піднялася на 66 позицій за один рік.

Нагадаємо, 17 січня Президент України Віктор Янукович заявив, що цього року Україна повинна увійти до першої сотні рейтингу Світового банку (СБ) щодо сприятливості умов ведення бізнесу.

В.Янукович нагадав, що минулого року Україні вдалося піднятися на 15 пунктів і посісти 137 рядок у рейтингу країн за легкістю ведення бізнесу. Президент висловив переконання, що Україна могла б посісти і вище місце.