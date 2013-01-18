Арбітражні керуючі є суб'єктами незалежної профдіяльності - Мін'юст

Арбітражні керуючі (розпорядники майна, керівники санацією, ліквідатори) відтепер вважаються суб'єктами незалежної професійної діяльності, чиї повноваження будуть підтверджені спеціальним свідоцтвом Міністерства юстиції України.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті нотаріату, банкрутства і функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції з посиланням на положення нової редакції Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», який набуває чинності з 19 січня 2013 року.

Як сказано в повідомленні, свідоцтва арбітражних керуючих замінять відповідні ліцензії, що діяли раніше. Замінити ліцензії на свідоцтва можна буде безкоштовно протягом найближчих шести місяців.

Водночас, як наголосили в Мін’юсті, законом підвищено вимоги до арбітражного керуючого (розпорядника майна, керівника санацією, ліквідатора). Тепер серед критеріїв відбору значиться обов'язкове громадянство України, повна юридична або економічна освіта, стаж роботи за фахом не менші трьох років або на керівних посадах протягом року після отримання повної вищої освіти. Обов'язковими також є піврічне стажування з питань банкрутства, складання кваліфікаційного іспиту та постійне підвищення кваліфікації раз на два роки.

Дані арбітражних керуючих буде внесено до Єдиного реєстру, розміщеного на сайті Мін’юсту. При цьому неупередженість керівників, як передбачається нормами закону, буде гарантована тим фактом, що розподіл справ здійснюватиметься в автоматичному режимі й лише між учасниками Єдиного реєстру арбітражних керуючих . Доступ до даних реєстру буде широким і безкоштовним.

У повідомленні Мін’юсту також сказано, що нова редакція закону врегулює питання введення мораторію на задоволення вимог кредиторів і момент власне порушення справи про банкрутство, що передбачає певне відтермінування для отримання підтвердження інформації про платоспроможність боржника. Таке відтермінування, як стверджують у Мін’юсті, дозволить судам ухвалювати виважені рішення про початок процедури банкрутства, що не порушують прав сторін.

Крім того, в повідомленні сказано, що положення нової редакції Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у частині ліквідаційних процедур можуть застосовуватися до справ, які знаходяться у провадженні й за якими досі не ухвалено відповідних рішень.

Ознайомитися з текстом нового закону можна на сайті Міністерства юстиції в розділі «Банкрутство».

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року в Міністерстві юстиції України заявили про підготовку нової редакції Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», оскільки колишня редакція не відповідала ні міжнародним стандартам, ні сучасним вимогам. У грудні 2011 року Верховна Рада прийняла Закон «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у новій редакції.